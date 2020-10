Verpleegkundigen versturen brandbrief: het kabinet moet nú ingrijpen

Voor verpleegkundigen en verzorgers is de maat vol: het kabinet moet nú ingrijpen tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

De beroepsorganisatie V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) heeft een brandbrief waar dit in staat naar minister-president Mark Rutte en de ministers van Volksgezondheid gestuurd.

Van de 350.000 verpleegkundigen en verzorgenden wil 85% nu strengere maatregelen. In de brief schrijft de beroepsorganisatie: “We stevenen af op een zorginfarct: een situatie waarin zorg op grote schaal niet meer, of met onvoldoende kwaliteit, kan worden geleverd. Hoe langer u wacht met het treffen van adequate maatregelen, hoe groter het infarct zal zijn en hoe dieper de effecten op de lange termijn”.

Ernstige situaties in ziekenhuizen

In de brief wordt een beeld geschetst van hoe ernstig de situaties in de ziekenhuizen momenteel zijn: “Spoedeisende hulpposten sluiten, omdat de doorstroming van patiënten stokt. Ambulances rijden rondjes, omdat ze patiënten niet kwijt kunnen. Het aantal ziekenhuisopnames en IC-patiënten zit nog altijd op de lijn van het meest gitzwarte scenario.”

Hoge druk op verpleeghuizen

Ook in de verpleeghuizen is de nood hoog: “De afschaling van ziekenhuiszorg vergroot de druk op andere sectoren. Patiënten die niet in het ziekenhuis terecht kunnen, moeten thuis of in het verpleeghuis verpleegd, verzorgd of behandeld worden, maar met een zwaardere zorgvraag. Ook patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar nazorg nodig hebben, doen een beroep op de langdurige zorg. Die uitplaatsing lukt bovendien vaak niet omdat er in de langdurige zorg geen plek is voor deze patiënten”, zo staat in de brief.

Vereenzaming onder cliënten

Ook voor de cliënten van de wijkverpleging zijn de gevolgen schrijnend: “In de wijkverpleging zien we in heel Nederland patiëntenstops, minder bezoeken aan cliënten en verschraling van de geboden zorg. Onze leden zien dagelijks cliënten die vereenzamen, worstelen met depressieve klachten, agressief worden of minder gaan eten en drinken. En dat terwijl de grootste piek de wijk nog moet bereiken.”

Zorgpersoneel gaat eraan onderdoor

Maar niet alleen de patiënten en cliënten lopen gevaar, ook de risico’s voor het zorgpersoneel zelf zijn torenhoog: “Hele teams zitten ziek thuis. In sommige ziekenhuizen is 40 procent van de testuitslagen van medewerkers op covid-19 positief. De uitval door ziekte, overbelasting, psychische klachten en/of verdenking van covid-19 nemen zorgbreed toe.”

Dringende oproep

De brief wordt afgesloten met een dringend verzoek aan het kabinet: “Verpleegkundigen en verzorgenden dweilen nu met de kraan open, maar die kraan moet zo snel mogelijk verder dicht. Als u het zorgsysteem overeind wilt houden, zijn extra maatregelen onvermijdelijk. Het is belangrijk om deze dan ook meteen te nemen, zodat de schade niet onnodig nog verder oploopt en de maatregelen niet langer hoeven te duren dan nodig is.”

Bron: NOS. Beeld: iStock