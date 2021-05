Het is lang onduidelijk geweest, maar nu blijkt er toch echt definitief bewijs te zijn dat mondkapjes wel degelijk werken. Wetenschappers spreken van ‘een doorbraak’.

Wetenschappers uit Duitsland, China en de Verenigde Staten maakten voor hun onderzoek gebruik van een nieuw model om aan te tonen dat de effectiviteit van een gezichtsmasker afhangt van de hoeveelheid virusdeeltjes in de lucht.

Binnenruimten

Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat in een omgeving of ruimte met een lage virusconcentratie het gebruik van een eenvoudig chirurgisch mondmasker het reproductiegetal, ook wel het R-getal genoemd, kan verlagen. Wel benadrukken de onderzoekers dat in een omgeving waar veel virusdeeltjes hangen, zoals in ziekenhuizen of slecht geventileerde binnenruimten, betere bescherming nodig is. In dat dat geval raden ze een FFP2- of N95-mondkapje aan.

R-getal

De conclusie van het team wetenschappers uit Duitsland, China en Amerika is dan ook dat mondkapjes, mits ze goed gebruikt worden en door veel mensen worden gedragen, het R-getal van het coronavirus fors omlaag kunnen brengen. Om dit cijfer laten dalen van drie naar één, zou zo’n 60 à 70% van de bevolking een mondkapje moeten dragen. Bij beter beschermde maskers zou dat percentage 40% zijn. Uiteraard blijven maatregelen als goede ventilatie en afstand houden nog steeds van belang.

Vaccineren

Inmiddels zijn veel westerse landen druk bezig met het vaccineren van de bevolking tegen corona, maar volgens de wetenschappers blijven mondkapjes erg nuttig. “Bijvoorbeeld als bescherming door een vaccinatie na verloop van tijd afneemt”, zegt Christian Witt van het Charité-ziekenhuis in Berlijn.

Bron: AD. Beeld: Getty Images