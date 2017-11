Schokkend: verpleegkundigen barsten in lachen uit aan het bed van stervende man (89)

3 verpleegkundigen van een Amerikaans revalidatiecentrum liggen zwaar onder vuur. Ze hebben zich schandalig gedragen aan het bed van een stervende man.

Nu zijn hier beelden van gelekt, na een lange rechtszaak sinds 2015.

Verborgen camera

Toen de 89-jarige oorlogsveteraan James Dempsey in 2014 in het revalidatiecentrum kwam, had zijn zoon al een slecht voorgevoel over de plek. Maar ja, zijn vader moest érgens heen en had zorg nodig. En dus plaatste hij een verborgen camera in de kamer, met medeweten van James. Dat is achteraf gezien een goede keuze geweest.

Nalatige verpleegkundigen

Nadat James overleden was, bekeek zijn familie namelijk de beelden en kwamen ze tot een hartverscheurende ontdekking. De verpleegkundigen die de oude man behandelden, zijn nalatig geweest in de verzorging. En dat is nog zacht uitgedrukt: ze gierden het uit van het lachen aan James’ bed, toen hij aan het sterven was.

Alarmknop

Op de beelden is te zien en horen hoe James, snakkend naar adem en voor zover het lukte, de alarmknop indrukte en de verpleegkundigen riep. Het was op dat moment half 5 ’s ochtends. Niemand kwam bij hem kijken. 2 uur later kwamen verpleegkundigen dan eindelijk poolshoogte nemen. James was toen al buiten bewustzijn.

Kapot zuurstofapparaat

Vervolgens werd een zuurstofapparaat erbij gepakt, waar de verpleegkundigen flink mee aan het klungelen waren. De hartreanimatie werd opgestart maar naar verluid niet volledig uitgevoerd. En pas 1 uur later werd het medisch urgentieteam erbij geroepen. Uiteraard was dit al veel te laat, en konden de verpleegkundigen eigenlijk alleen nog James’ overlijden vaststellen.

Rechtszaak

In de rechtszaal verklaarde de hoofdverpleegster die die dag aan het werk was dat zij toch echt direct met de reanimatie begonnen was, terwijl uit deze beelden blijkt dat dit echt niet waar is. Ze hadden geen poot meer op te staan.

Stil houden

Het revalidatiecentrum bood de familie een schadesom aan, op voorwaarde dat zij het verhaal stil zouden houden. Hiermee zouden ze hun vader, opa en geliefde natuurlijk niet terugwinnen, maar de familie ging er toch mee akkoord. Nu zijn de beelden dus toch uitgelekt en ligt het afschuwelijke verhaal op straat. Dat dit drama vele andere families maar bespaard mag blijven.

Bron: AD, YouTube. Beeld: KIJK