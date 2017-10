Verpleegkundigen luiden de noodklok: 'Soms staat er 1 iemand op 81 mensen'

Verpleegkundigen zijn het zat. De werkdruk, het salaris én de onmenselijke omstandigheden die dit voor de patiënten met zich meebrengt.

Een onderzoek onder de beroepsgroep toont zorgelijke resultaten. Het nieuwe kabinet moet als de wiedeweerga met een noodplan komen.

Zorgelijke onderbezetting

De V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, heeft onder 17.000 leden onderzoek gedaan. Wat bleek? 85 procent ervaart dagelijks een tekort aan collega’s. En dat heeft flinke gevolgen. “Soms staat er 1 iemand op 81 mensen, onverantwoord”, schrijft één van de leden schrijft de NOS.

Verpleegkundige, chauffeur én schoonmaker?

Verpleegkundigen blijken in de praktijk vaak de klusjes van schoonmakers en de administratie op te moeten vangen. Bijna twee derde van de ondervraagden geeft aan dat secretariële klusjes tijd opslokken die ze eigenlijk aan patiënten willen besteden. Laat staan operatiekamers poetsen, de telefoon aannemen en auto’s naar de garage rijden.

Gezondheid

Ook zorgelijk is dat bij zo’n 75 procent van de groep de hoge werkdruk zijn weerslag vindt in hun privéleven en gezondheid. Er is veel stress. Ook waarschuwt ongeveer de helft van de zorgers dat de veiligheid van de patiënt hierdoor verslechtert. En circa 30 procent denkt eraan om te stoppen met werken in de zorg, wat de bovengenoemde problemen alleen maar nóg erger zal maken.

Duizenden vacatures

Er moet dus gauw iets veranderen aan de huidige situatie, waarschuwt de V&VN. Er staan momenteel duizenden vacatures open voor verpleegkundigen. Ook lijkt het de beroepsvereniging een goed plan om extra personeel in te schakelen voor schoonmaak- en administratieklusjes.

Verplegen aantrekkelijk maken

Maar ook zonder die extra mankracht kan het kabinet met een noodplan alvast veel doen, denken de verpleegkundigen. Gunstigere roosters opstellen bijvoorbeeld, en contracten opstellen die meer zekerheid bieden. Zo wordt het vak van verpleegkundige alleen maar aantrekkelijker gemaakt. En voor onze gezondheid, lijkt ons dat een prima plan.

Bron: NOS. Beeld: ANP