Verpleegster adopteert baby met hartafwijking waarvoor ze al die tijd heeft gezorgd

Angela Farnan is verpleegster en zorgde onder meer voor de zieke baby Blaze. Omdat zijn biologische moeder niet meer voor hem kan zorgen, heeft Angela het kleine mannetje geadopteerd.

De Amerikaanse Angela verzorgt in het ziekenhuis al 32 jaar de kleinste en ziekste baby’s. Ze is werkzaam op de afdeling pediatrische intensive care en helpt met name kinderen met aangeboren hartproblemen.

Advertentie

Zeldzame hartafwijking

Blaze werd geboren met het hypoplastisch linkerhartsyndroom. Dit houdt in dat de linkerhelft van zijn hart inclusief de aorta niet goed genoeg ontwikkeld is. Het kleine mannetje moest daarom al geopereerd worden toen hij slechts 3 dagen oud was. Om na de operatie aan te sterken moest Blaze tijdelijk in het ziekenhuis blijven, waar Angela voor hem zorgde.

Zorg

Zes maanden later zou hij een tweede operatie moeten ondergaan, maar zijn biologische familie was niet in staat hem tussentijds weer in huis te nemen en voor hem te zorgen. Angela twijfelde geen moment en nam de baby tijdelijk in huis.

Adoptie

Na de tweede operatie nam de biologische moeder van Blaze opnieuw contact op met Angela. Ze vroeg of zij haar zoon wilde adopteren. Het lukte haar niet om voor de zieke baby te zorgen. “Ze huilde en zei: ‘Ik wil niet dat mensen mij een slechte moeder vinden.’ Ik legde haar uit dat ze de beste beslissing nam die een moeder kan nemen. Er is geen enkele twijfel dat zij van Blaze houdt”, legt Angela uit aan ABC News.

Klik

Angela begrijpt de situatie en is blij iets voor de familie en met name baby Blaze te kunnen doen. Bovendien voelde ze een bijzondere klik met Blaze. “We zijn verliefd op hem geworden en wilden hem dolgraag adopteren.”

Nurse adopts sweet baby she cared for in Illinois intensive care unit https://t.co/1qtSoJIvaM pic.twitter.com/YNTWsD0Fm0 — Yahoo News (@YahooNews) 28 februari 2019

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: ABC News. Beeld: Twitter, iStock