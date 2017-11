Verpleegster brengt haar baby in de auto zélf ter wereld

Een bevalling blijft onvoorspelbaar. Of je nu in een ziekenhuis werkt of niet. Dat ondervond de Amerikaanse Katie Michael aan den lijve.

Katie heeft haar dochter eigenhandig ter wereld moeten brengen. Want het ging ineens wel héél snel.

File

Oké, terug naar het begin: Katie stapte vorige week vrijdag met haar man George de auto in, om naar het ziekenhuis te rijden waar ze werkt. Ze zat nog maar nét, of haar vliezen braken. En toen kwamen ze ook nog eens in de file te staan. “25 tot 30 minuten nadat mijn vliezen waren gebroken, besloot ze dat ze geboren wilde worden”, vertelt Katie aan Fox 43. “Ik voelde namelijk dat ze al naar buiten kwam.”

Kerngezonde baby

Eindelijk waren ze dan bij het ziekenhuis aangekomen. George rende naar binnen om hulp te halen. Maar Katie nam het heft al in eigen handen en bracht haar dochter zelf ter wereld. Ze móest ook wel. Gelukkig werd baby Ella kerngezond geboren. Ze woog zo’n 3.400 gram.

Mooi op cv

Katie, die al een zoontje heeft, heeft al veel ervaring opgedaan in het ziekenhuis, maar had nog nooit haar handen uit de mouwen hoeven steken bij een bevalling. Tot nu. Bij haar eigen bevalling, nota bene. “Nu kan ik dat ook aan mijn cv toevoegen”, grapt de kersverse moeder.

