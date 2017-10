Wat een drama: verpleegster (24) gaat slapen met buikpijn en wordt niet meer wakker

De Australische Kelly Clarke (24) was op droomreis in Fiji, waar een vriend van haar en haar man ging trouwen. Toen ze last kreeg van haar buik dacht ze in eerste instantie aan een griepje, tot ze het niet meer hield van de pijn.

Kelly was op reis met haar man Chase, met wie ze in april dit jaar in het huwelijksbootje was gestapt. Toen goede vrienden van het stel gingen trouwen in Fiji besloten Kelly en Chase er een droomreis van te maken. Ondanks hun angst voor haaien gingen ze duiken en kajakken en ze sliepen in een mooi resort. Het was een sprookje, tot Kelly op een dag buikpijn kreeg. Ze dacht dat het wel over zou gaan na een warm bad en voldoende rust, maar de pijn werd zo heftig dat ze de hulpdiensten moest bellen.

Coma

Eenmaal in het ziekenhuis dachten de artsen aan tyfus, waarna ze medicijnen kreeg. Helaas sloegen die niet aan, waarna werd besloten haar in een kunstmatige coma te brengen om uit te zoeken waar ze dan wel aan leed. Vlak voordat zou gebeuren, ging echtgenoot Chase terug naar het resort om hun spullen op te halen. Daar hadden de twee nog contact via de telefoon. Chase: “Ze zei dat ze bang was om dood te gaan. Ik kon alleen maar zeggen dat ik van haar hield, wat kon ik anders? Ik vertelde haar sterk te blijven en zei dat ik snel weer bij haar zou zijn.”

Laatste gesprek

Helaas bleek het achteraf het laatste gesprek tussen de twee. Kelly bezweek vrijdagavond aan de mysterieuze ziekte, vlak voordat ze naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Sydney gebracht zou worden. Nog altijd wordt uitgezocht waaraan de jonge vrouw is overleden. Clarke is – uiteraard – kapot. “Ze was slim, mooi, liefdevol. Ze was gek op kinderen en haar werk.”

BEKIJK OOK: Hoe steun je iemand die rouwt?

Elke dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook