Verpleegster geeft coronapatiënten in eenzame isolatie ‘een hand’

Onze coronaminister Hugo de Jonge is niet de enige in zijn familie die strijdt tegen de pandemie. Zijn 68-jarige moeder Teunie de Jonge doet dat ook door in Leiden te vaccineren.

Op de vaccinatielocatie aan de Haagse Schouwweg staat Teunie klaar om dagelijks tientallen mensen te vaccineren. Ze werkt al van jongs af aan in de zorg. Zo werkte ze als verpleegkundige in het ziekenhuis, op de kinderafdeling, op de IC en op de afdeling chirurgie. Ook heeft ze in haar leven veel vrijwilligerswerk gedaan in binnen- en buitenland.

In februari ging Hugo de Jonge op werkbezoek naar de vaccinatielocatie waar zijn moeder werkt. Toen zei Teunie over haar werk als vaccinatiemedewerker voor de GGD: “Ik geniet van het werk. Iedereen die hier komt is vrolijk en blij”. Hugo stak zijn moeder een hart onder de riem: “Ik vind het echt mooi dat je dit doet, mama. Je doet dit al van jongs af aan, altijd veel vrijwilligerswerk gedaan in Nederland en het buitenland. Je wil helpen waar je kan.” Later die dag liet hij op Twitter weten hoe trots hij op zijn moeder is.

Trots

Ook plaatste Hugo die maand een mooie post op Instagram over zijn moeder. Op de foto is zijn moeder nu te zien terwijl ze vaccineert, en in haar jonge jaren. Hierbij schreef hij de mooie tekst: “Vele, vele duizenden mensen helpen de GGD om al het belangrijke en mooie werk te doen wat er moet gebeuren in de frontlijn van de crisis. Overal komt hulp vandaan: nieuwe GGD-medewerkers, uitzendkrachten en mensen via het Rode Kruis. Een van hen is mijn moeder. Bij de GGD Hollands Midden helpt ze bij het vaccineren. In 1970 begon ze als verpleegkundige in het Diaconessenhuis in Leiden, onder andere op chirurgie, op de kinderafdeling en op de IC. Een ervaren kracht dus, een van de vele die we nu zo hard nodig hebben. Zo trots op mijn moeder!”

Kritiek op het vaccinatiebeleid

Vrijdagavond was Hugo de Jonge te gast bij de talkshow Beau. Presentator Beau van Erven Dorens vroeg hem naar zijn moeder Teunie en of zij weleens kritisch is op het vaccinatiebeleid. Beau: “Uw moeder prikt mee, het zorgen zit dus in de familie. Zij maakt dat elke dag mee als ze daar staat. Krijgt u weleens van haar op uw kop? Dat ze vraagt hoe het kan dat we nu zo weinig aan het prikken zijn?”

Elke dag Bevrijdingsdag

De Jonge antwoordde: “Nee, helemaal niet. Het is heel anders. Mijn moeder vertelt altijd dat het net is als Bevrijdingsdag. Of ze nou 40, 50 of 60 mensen langs krijgt op een dag, het is dan 40, 50 of 60 keer Bevrijdingsfeest. Het voelt voor iedereen als bevrijding, na vaak een jaar in isolatie te hebben gezeten. Dat is zo ongelooflijk mooi.”

Gave van leiderschap

Aan Omroep West liet Teunie weten dat ze trots is op haar zoon en niet bang is dat hij aan dit werk onderdoor gaat: “Hij zet zijn gave van leiderschap in voor deze crisis, dat vind ik mooi om te zien. Maar soms zijn de nachten wel heel kort ja, dan ben ik blij dat hij nog overeind blijft.”

Bron: Omroep West, RTL. Beeld: Twitter Hugo de Jonge