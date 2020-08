Moet je je verplicht laten testen in de teststraat op Schiphol?

Als je op Schiphol terugkomt uit een hoogrisicogebied, vragen GGD-medewerkers sinds kort of je je wilt laten testen op corona. Maar is dit verplicht?

Sinds donderdag 13 augustus staat er in aankomsthal 3 op Schiphol een teststraat van GGD Kennemerland. De overheid wil namelijk dat iedereen die aankomt uit landen met kleurcode rood of oranje zich laat testen. Zelfs als je geen klachten hebt. Maar ben je dit verplicht?

Vrijwillige basis

Op de site van Schiphol staat dat reizigers uit gebieden in de wereld waar veel besmettingen zijn met het coronavirus, ook wel hoogrisicogebieden genoemd, zich op vrijwillige basis kunnen laten testen op het coronavirus. Dit houdt in dat het dus níet verplicht is. Toch raden de GGD-medewerkers je wel aan om je te laten testen, zodat je zeker weet of je het virus wel of niet hebt opgelopen. Ook helpt het om meer zicht te krijgen op het aantal besmettingen in Nederland. Bovendien is het gratis voor reizigers, want de overheid vergoedt het.

Zicht houden

De teststraat op Schiphol ziet er hetzelfde uit als een reguliere teststraat in jouw regio. Je wordt opgevangen, er wordt administratie gedaan en er wordt een swab afgenomen. Binnen 48 uur krijg je de uitslag. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het testen van reizigers niet bedoeld om te kijken of reizigers wel of niet in thuisquarantaine moeten. Het is vooral bedoeld om zicht te houden op besmettingen.

Hoogrisicogebied

Een risicogebied is een land of regio met een code oranje of rood reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je weten of jouw vakantieland groen, geel, oranje of rood is? Dat kun je vinden op de site Nederlandwereldwijd.nl. Vraag je je af hoe het is om in coronatijd te vliegen? Libelle’s Kim (27) is net terug uit Griekenland en vertelt je over haar ervaring.

Zie je vliegen toch niet zo zitten? Een vakantie in eigen land is ook leuk. Ga bijvoorbeeld eens overnachten in het mooie Groningen:

Bron: Schiphol, RTL Nieuws. Beeld: iStock