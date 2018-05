Door zijn deelname aan ‘Boer zoekt Vrouw’ is boer Tom niet alleen een bekende boer geworden, maar ook een BN’er. Helemaal nu hij ook een van de presentatoren van ‘Eigen Huis en Tuin’ is. En binnenkort zou hij best weleens nóg een programma aan zijn lijstje toe kunnen voegen.

Gisteravond werd bekendgemaakt dat de nieuwe editie van het populaire televisieprogramma Temptation Island een bijzondere volgende editie krijgt: Temptation Island VIPS. Dat betekent dat BN’ers af zullen reizen naar een zonnig oord om daar de verleiding aan te gaan.

Vanochtend plaatste Videoland (waar de serie te zien zal zijn) al een voorproefje op Instagram waarin een stel te zien is. 3FM-dj Domien Verschuuren dacht meteen te zien dat dit Tom en zijn vriendin Marieke zijn. Hij belde Tom dus even op om dit te checken.

Verspreken

In eerste instantie gaf Tom aan dat hij niet meedoet aan het programma, maar even later lijkt hij zich toch te verspreken. Als Domien nog één keer vraagt of hij mee heeft gedaan zegt hij: “Ehm, nee.” Domien vraagt vervolgens of dat anders is als hij volgende week weer belt. Tom zegt dan: “De film is natuurlijk niet voor niets onduidelijk, toch? We moeten gewoon met z’n allen gaan kijken.” Dat is voor Domien genoeg informatie. Nu nog wachten op de officiële bevestiging…

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.