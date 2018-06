Déze 6 verrassende dingen kun je óók maken met een keukenmachine

Een keukenmachine heeft zoveel functies dat je bijna niet kunt weten wat je allemaal kunt doen met het apparaat. Zo zijn er ook gerechten die je in de keukenmachine kunt bereiden waar je nooit aan gedacht hebt.

Pindaspread

Ben je een fan van pindakaas? Een pindaspread maken in de keukenmachine is zo gedaan. Het enige wat je daarvoor nodig hebt: pinda’s. Door de pinda’s maar lang genoeg in de keukenmachine te laten draaien, ontstaat er vanzelf een spread.

Verse pasta

Verse pasta kun je tegenwoordig bij elke supermarkt kopen, maar echt verse pasta maak je natuurlijk gewoon zelf. Daar heb je geen pastamachine voor nodig. Je kunt pastadeeg namelijk ook in een keukenmachine maken, stuk makkelijker!

Kaas raspen

Kaas raspen kan een flinke klus zijn als je een recept voor een grote groep maakt. Dat klusje kun je dus beter overlaten aan de keukenmachine. Scheelt je zo een kwartier.

Boter maken

Wist je dat je ook heel eenvoudig zelf boter kunt maken? Met de keukenmachine is het helemaal zo gepiept. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is goede vette slagroom. Dat laat je 10 minuutjes draaien in de keukenmachine tot het de gewenste dikte heeft.

Deeg

En als je dan toch al boter hebt gemaakt, dan kun je er net zo goed meteen koekjes of cake mee bakken. Een beslag of deeg maak je ook heel snel met de keukenmachine. Kan die mixer gewoon in de kast blijven liggen.

Crushed ijs

Een drankje extra feestelijk serveren met crushed ijs in plaats van ijsblokjes? Met de keukenmachine crush je het ijs zonder daar zelf veel voor te hoeven doen. Handig!

Beeld: iStock