Dít is het verrassende leeftijdsverschil tussen Kate en Meghan

Kate en Meghan zijn sinds kort toch een beetje ‘familie’ van elkaar geworden. De een is sinds 2011 getrouwd met William, de ander stapte zeven jaar later in het huwelijksbootje met de andere zoon van Diana.

Toch zijn ze heel verschillend. Waar de Kate een wat klassiekere Britse vrouw is, is de Amerikaanse Meghan wat wilder en wat uitdagender.

Drie kinderen

Kate en Meghan hebben overigens wel iets met elkaar gemeen. Ze zijn namelijk allebei 36 jaar. Iets wat maar weinig mensen weten is dat de twee slechts een paar maanden in leeftijd schelen. En wat misschien nog verrassender is, is dat Meghan ouder is dan Kate, terwijl Kate natuurlijk met de oudere prins samen is en al drie kinderen heeft. Kate is op 9 januari 1982 geboren en Meghan op 4 augustus 1981.

Ook een leuk feitje: zowel William als Harry hebben een vrouw die ouder is dan zijzelf zijn. William is nu 35 jaar en Harry is 33 jaar.

Alle vier op een rij:

”It’s Official! Meghan Markle Formally Joins Harry, William and Kate for Her Biggest Role Yet” https://t.co/9njKvi0tF2 by @SPerryPeoplemag via @people pic.twitter.com/O9tTEAvX8w — What Meghan Wore (@whatmegwore) 13 juni 2018

Beeld: Twitter