Verrassende rol voor Fred van Leer deze kerst

Dat Fred van Leer wel in is voor een verkleedpartijtje weten we allemaal. Maar deze kerst pakt hij helemaal uit.

“Yessss ik mag het eindelijk zeggen! Ik speel de boze, zure stiefmoeder in Assepoester en het kerstbal in de Ziggo Dome deze kerst”, schrijft hij bij de foto op Instagram waarop te zien is dat hij al helemaal in het karakter kruipt. Met de felgroene baljurk, rode pruik en dikke laag make-up is Fred bijna onherkenbaar.

Combinatie

Assepoester en het Kerstbal is de vierde editie van The Christmas Show en zal een spectaculaire show worden waarbij het klassieke verhaal van het sprookje Assepoester wordt gecombineerd met een eigentijdse voorstelling bedacht door Carlo Boszhard. Assepoester en het Kerstbal vindt op 22 en 23 december plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam en is een uitje voor het hele gezin.

Hele cast

Eerder maakte Carlo al bekend dat hij zelf dit jaar de verteller is en dat acteur Buddy Vedder de rol van prins op zich zal nemen. Vandaag maakte Carlo de rest van de cast van The Christmas Show bekend. Musicalactrice Celinde Schoenmaker mag de hoofdrol van Assepoester vertolken en Pip Pellens en Esmée van Kampen spelen de stiefzusjes van Assepoester. Berget Lewis neemt tijdens de kerstshow de rol van de goede fee op zich en zal Assepoester uiteindelijk omtoveren tot een echte prinses.

Fred van Leer is in ieder geval door het dolle heen en heeft er nú al onwijs veel zin in. Hij plaatste op Instagram ook een foto met de hele cast.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: iStock