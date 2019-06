Verrassing Marco Borsato valt compleet in het water

Niemand minder dan Marco Borsato verrast zondagmiddag de festivalbezoekers van Pinkpop. Dit was een groot geheim, maar op Twitter laat de zanger weten dat deze verrassing compleet in het water is gevallen.

De zanger stond vorige week nog in een uitverkochte De Kuip, waar hij al zijn nummers ten gehore bracht. Maar nu doet hij het nog eens dunnetjes over.

Geheim

Marco Borsato zet geen volledig eigen show neer, maar treedt op als gastartiest bij dj Armin van Buuren. Via Twitter hintte de zanger eerder al op een show op Pinkpop, maar hij wilde zijn optreden geheim houden. Helaas ging dit niet helemaal volgens plan. “En ik maar denken dat het geheim was”, schrijft Marco op Twitter.

Verrassing Marco Borsato

Omdat het nieuws eerder vandaag al uitgelekt is, heeft Marco nu zelf ook een foto op Instagram geplaatst waarop hij het nogmaals bevestigd. “Het was eigenlijk als verrassing bedoeld, maar ik kan inderdaad bevestigen dat we vanavond te gast zijn bij Armin van Buuren op Pinkpop! Mijn eerste keer Pinkpop, samen met Davina Michelle en John Ewbank onze single Hoe Het Danst doen. Man man, wat heb ik hier zin in!”, aldus Marco op Instagram.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP