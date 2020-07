Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen corona en covid-19?

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Of moeten we covod-19 zeggen? Wat is nu eigenlijk het verschil tussen die 2 termen?

Als het in de media over corona gaat, komen er veel verschillende termen voorbij. Dit kan soms erg verwarrend zijn, want wordt nu precies bedoeld met het coronavirus, SARS-CoV-2 en COVID-19? Wij zochten het uit.

Advertentie

Ziekte en virus

Het RIVM zegt: “Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte covid-19.” Dit houdt in dat als je besmet raakt met het coronavirus, je de ziekte covid-19 krijgt. En covid-19 is de afkorting voor coronavirus disease 2019.

Vind je de termen nog steeds verwarrend? Vergelijk het dan met aids. Wie besmet raakt met hiv, kan de ziekte aids krijgen. Zo kun je de ziekte en het virus wellicht beter uit elkaar houden.