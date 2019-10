Wat een verschil: zóveel woog een mens gemiddeld in 1980

Zowel vrouwen als mannen zijn in de loop der jaren flink gegroeid qua gewicht. Maar hoeveel wogen we eigenlijk in de jaren 80? En is het verschil echt zo groot?

In 1980 woog een Amerikaanse vrouw ongeveer 68,9 kilo. In de afgelopen jaren is dat gewicht gestegen naar 77,1 kilo. Een verschil van maar liefst 8,2 kilo.

Te dik

Op dit moment weegt een gemiddelde Amerikaanse man zo’n 89,4 kilo. Terwijl een man in de jaren 80 nog maar 82,1 kilo woog, ofwel 7,3 kilo minder. Een deel van de stijging kan verklaard worden door het lengteverschil, aangezien zowel mannen als vrouwen in Amerika met 2 centimeter zijn gegroeid. Maar alsnog zijn de mensen in de breedte harder gegroeid dan in de lengte. Waarschijnlijk omdat we slechter eten en minder bewegen doordat veel mensen een kantoorbaan hebben. Niet voor niets dat uit diverse studies blijkt dat 30% van de Amerikanen te dik is.

Gestegen

De verschillen zijn dus best wel groot in Amerika. Maar hoe zit het eigenlijk met de Nederlanders? Sinds 1980 jaar zijn wij Nederlanders gemiddeld zo’n 3 centimeter gegroeid. Maar in verhouding is het lichaamsgewicht van de gemiddelde volwassen Nederlander meer gestegen dan z’n lengte. Volgens het CBS wogen Nederlandse mannen in 1981 gemiddeld 76,4 kilo. Dit gewicht is gestegen naar 85 kilo in 2018. Een verschil van 8,6 kilo. Bij de vrouwen scheelt het ‘slechts’ 7 kilo. Zij wogen in de jaren 80 65 kilo, terwijl ze nu 72 aantikken.

Bron: CBS, National Centre for Health Statistics, CBS News. Beeld: iStock