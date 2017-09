Verschrikkelijk: moeder belt hulpdiensten niet omdat haar ‘’belminuten bijna op zijn’’

Het 4-jarige dochtertje van Jessica Briones waar zwaargewond en had acute hulp nodig. Toch weigerde haar moeder om de hulpdiensten te bellen. De reden? Volgens de vrouw waren haar belminuten bijna op, en leek het haar daarom beter om niet te bellen.

In plaats daarvan droeg Jessica haar bewusteloze dochter Olivia naar een politiebureau in de buurt.

Geschokt

De agenten op het bureau waren geschokt over het feit dat de moeder niet eerder hulp had ingeschakeld. Olivia werd direct naar het ziekenhuis gebracht, maar dit mocht helaas niet baten: het meisje overleed de volgende dag aan haar verwondingen.

Mishandeling

In het ziekenhuis werden meerdere interne bloedingen bij haar vastgesteld, maar ook zwellingen aan haar hoofd en hersenen. De exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht, maar Briones is inmiddels gearresteerd op verdenking van de mishandeling van haar dochtertje.

Jessica Briones picture,charges related to the death of her four-year-old daughter https://t.co/TmRfmDY1Xs pic.twitter.com/TvdzhLygpf

— infowe (@infowe) 29 september 2017