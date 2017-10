Verschrikkelijk nieuws voor burgemeester van Utrecht Jan van Zanen

Jan van Zanen (56), de burgemeester van Utrecht, heeft heel slecht nieuws. Er is prostaatkanker bij hem geconstateerd, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

En daarom legt hij zijn functie tijdelijk neer.

Genezen

Het goede nieuws is dat de artsen aangeven dat de kanker goed te genezen is. “De vooruitzichten lijken goed”, aldus Van Zanen. Wel moet hij worden geopereerd. Hij hoopt vanaf januari weer aan de slag te kunnen, na zijn herstel.

Bron: The Post Online. Beeld: ANP