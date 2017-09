Verschrikkelijk nieuws voor Renate Dorrestein

Schrijfster Renate Dorrestein heeft niet meer lang te leven. In een interview met de Volkskrant vertelt ze dat ze kanker heeft. ‘’Het is zó moeilijk je voor te stellen dat je er straks niet meer bent. Je weet dat je ooit doodgaat, maar al je het te horen krijgt sta je er toch versteld van hoezeer je hier niet op had gerekend.’’

De schrijfster geeft aan veel kracht te putten uit het geloof. ‘’Het geloof is heel troostrijk, want wij gaan allemaal door naar de hemel – natuurlijk ga ik naar de hemel, wat heb ik in de hel te zoeken, ik ben mijn leven lang een ontzettend brave vrouw geweest. En daar gaan we het heel fijn hebben.’’

Eeuwige jong blijven

‘’En we moeten natuurlijk ook niet doen alsof ik in de wieg gesmoord word. Ik ben 63. We zijn zo gefixeerd op dat eeuwige jong blijven. En ook op dat we alles moeten zien te fiksen, dat alles máákbaar is. Mijn beste vriendin Liesbeth ging dood toen ze begin 40 was en liet twee jonge kinderen achter. Dat zijn drama’s, dan zeg je: die was te jong. Maar niet van iemand van mijn leeftijd. Dat vind ik zo’n overschatting van wat een mens überhaupt betekent: alsof je niet ophoudt onmisbaar te zijn.’’

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP