Ex-coronapatiënt Gerjanne (48): “Verse lentegeur ruikt naar benzine”

Een bekende klacht na een coronabesmetting is het verlies van smaak en geur. Minder bekend is dat ex-coronapatiënten nog lange tijd – al dan niet voorgoed – kampen met een compleet veranderd smaak- en geurzintuig. Zo ook Gerjanne de Bruijn (48): “Als iets sterk geurt, ruik ik enkel een petroleumlucht.”

Gerjanne raakte in oktober 2020 besmet met corona en ervoer eigenlijk direct vreemde geuren: “Het begon met een rookgeur; alsof iemand een stuk brandend hout onder m’n neus duwde. In december zakte dat af, maar daar kwam plots een petroleumlucht, een benzinge-achtige geur, voor in de plaats”

“Als dingen sterk ruiken, ruik ik enkel die geur. Dus als ik tandenpoets, knoflook snijd, wanneer ik rijpe banaan openmaak… Maar als ik chloor in het toilet gooi, ruik ik dan weer niks. Het is zo onvoorspelbaar. Ik reed afgelopen week over het platteland bij mijn huis en rook plots weer die sterke chemische geur. Wat bleek? Iedereen om mij heen rook dat de boer gemest had. De verse lentegeur die nu naar benzine ruikt mis ik het allermeest.”

Neus-, keel- en oorarts Nirmal Kumar viel deze klacht ook al eerder op: sommige patiënten vertelden hem dat alles voor hen nu een sterke, onaangename geur heeft, zoals die van vis, verbrande toast of rotte eieren, zo zei hij tegen Britse nieuwszender Sky News. Ook mensen die weken of maanden geleden besmet raakten met het coronavirus lijken er nu ook mee te maken te krijgen. De officiële benaming van de aandoening is parosmiais. Dat betekent het verminderen of wegvallen van de geurzin.

Dat zorgt voor ongemakkelijke momenten voor Gerjanne, maar ze vindt het eigenlijk een van de minst erge klachten van corona: “De vermoeidheid en kortademigheid vind ik het ergste. Sinds vorige week heb ik een terugval en ben ik heel moe en uitgeput. Ik ben kleuterjuf, maar ik red het tegenwoordig alleen om 1,5 uur per dag te werken en de rest van de dag slaap ik of lig ik op de bank. En zo gaan eigenlijk alle dagen aan me voorbij.”

“Heeft een kindje uit mijn groep een ‘ongelukje’ gehad, dan ruik ik dat niet. Dat is vervelend. Wanneer het eten aanbrandt, ruik ik dat ook niet. Laatst zat ik op de bank en ik had ineens de smaak van een veel te rijpe sinaasappel in m’n mond terwijl ik niets had gegeten. Ik was eventjes bang dat die smaak zou aanhouden zoals de benzinegeur ook de rooklucht heeft vervangen, maar gelukkig was dat niet het geval.”

Volledig herstel

De exacte verklaring voor het reukverlies blijft voorlopig nog een raadsel voor veel wetenschappers. Er is wel een groeiende consensus dat reukverlies optreedt wanneer het coronavirus cellen infecteert die de neuronen in de neus ondersteunen. Toen onderzoekers voor het eerst reukverlies identificeerden als een symptoom van het coronavirus waren ze bezorgd dat het virus de geurgevoelige neuronen in de neus infecteerde die signalen sturen naar de hersenen – en dat het virus daarom toegang kon krijgen tot de hersenen. Gelukkig hebben studies met mensen die het virus hebben gehad aangetoond dat het virus zelden de hersenen bereikt.

Parosmia is volgens onderzoek niet ongeneeslijk. Met behulp van ‘geurtraining’ kun je er vaak vanaf raken, maar dat is een proces dat tijd vraagt. Daarbij moet je bijvoorbeeld elke dag 20 seconden aan rozen en eucalyptusolie ruiken.

Zout of zoet

“Momenteel proef ik alleen of iets zout of zoet is, maar ik geloof wel dat mijn smaak- en geurvermogen in de toekomst gaan herstellen. Het is immers al een verbetering dat ik nu smaken op z’n minst kan onderscheiden. Hoe het met de vermoeidheid gaat aflopen weet ik nog niet.” Voor Gerjanne heeft een webinar van het Longfonds over het herstel na corona haar wel veel duidelijkheid gegeven. “Gelukkig krijg ik veel professionele hulp van specialisten maar uiteindelijk weet niemand wat het virus écht met je lichaam doet. Ik houd alvast goede hoop.”

Allergisch voor de pollen van bomen? Grote kans dat je nu al loopt te snotteren. Maar hoe weet je nou of je last hebt van hooikoorts of dat de klachten door het coronavirus komen? Dokter Rutger legt het in deze video uit:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.