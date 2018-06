Verslaggeefster WK wordt live op televisie gezoend, maar is daar níét van gediend

Als vrouwelijke verslaggeefster bij het Wereldkampioenschap voetbal heb je nogal wat te stellen met vervelende mannen. Als je niet uitgekafferd wordt omdat je geen talent zou hebben, dan word je wel gezoend door wildvreemden, op live televisie.

Maar daar zat de Braziliaanse sportjournaliste Julia Guimarães niet op te wachten. In het fragment is te zien hoe een man, terwijl ze middenin de uitzending zit, op haar af loopt en haar probeert te zoenen. Ze ontwijkt hem als een pro en bijt vervolgens goed van zich af.

Furie

“Dat doe je nooit meer, ok? Ik heb je hier geen toestemming voor gegeven. Het is niet beleefd. Het is niet in orde. Dit moet je nooit doen.” De man had haar reactie duidelijk niet verwacht en maakt excuses op de achtergrond. Op Twitter verklaart Julia dat het al de tweede keer dit toernooi is dat het haar overkomt.

Neste domingo, o #Fantástico falou sobre os casos de assédio que tem acontecido na Copa do Mundo. Abaixo, a gente mostra um deles, que ocorreu com a repórter Júlia Guimarães. A bronca dada por ela ao engraçadinho, fica como recado: “Não faça isso!” https://t.co/XYlBMSCVEm pic.twitter.com/tERPgTzkZy — Fantástico (@showdavida) 25 juni 2018

Nu willen we allemaal de ontwijk-skills van Julia als we worden lastiggevallen door vervelende figuren.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Bustle. Beeld: ANP