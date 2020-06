Bijna 1 juli: deze versoepelingen maakte het kabinet bekend in de persconferentie

Het kabinet heeft woensdagavond in de voorlopig laatste persconferentie de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd en toegelicht. Die versoepelingen gaan verder dan eerder aangekondigd.

Eerder maakte het kabinet al bekend dat er vanaf 1 juli weer meer mogelijk zou zijn, maar die versoepelingen worden nu zelfs nog verder uitgebouwd. “Dat hebben we samen bereikt”, aldus de premier. Wel maakte hij duidelijk dat we er ook de komende tijd nog voor moeten zorgen dat er geen tweede golf komt en dat we daar nog steeds op voorbereid moeten zijn.

Horeca

In de persconferentie maakte premier Rutte bekend dat er vanaf 1 juli geen bovengrens meer geldt voor het aantal personen dat binnen of buiten samen is. De regel blijft hierbij wél dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Deze versoepeling geldt ook voor restaurants, bioscopen en bijvoorbeeld theaters. Ook mogen er dan weer meer mensen aanwezig zijn bij begrafenissen en bruiloften. Daarmee gaat vanaf 1 juli de grootte van de ruimte bepalen hoeveel mensen er aanwezig kunnen zijn en niet meer een maximaal aantal.