Déze versoepelingen gelden vanaf woensdag 28 april

Een goede gezichtsverzorging is belangrijk voor de huidconditie, zeker als de huid gevoelig en/of droog is. Sommigen hebben echter last van een rullende dagcrème (lijkt op vervellen). Een oplossing voor dat probleem begint ironisch gezien bij je dagcrème.

Dagcrème kan nog zó lekker smeren, je moet er niet teveel van gebruiken. Want als je een te dikke laag dagcrème opsmeert, kan je huid die niet goed absorberen. Medisch schoonheidsspecialist Nadia Kramer van Novelty, legt uit hoe dit werkt. “Een crème op basis van natuurlijke olie trekt veel beter in de huid dan een crème op basis van een minerale olie (paraffine of vaseline). Die laatste soort trekt nooit echt volledig in de huid, waardoor de poriën worden afgesloten en de andere producten die je gebruikt dus evenmin intrekken.” De producten die je hebt gebruikt, blijven dus als het ware op je huid liggen en dát is de reden dat ze gaan ‘rullen’.

Neem de tijd

Toch op zoek naar die glow? Breng dan dunnere laagjes crème op je gezicht aan, maar niet meer dan nodig is. Kramer: “Het is afhankelijk van het product dat je gebruikt. Smeer je een serum op je gezicht, dan kun je na een minuut verder met je dagcrème (met SPF!). Wacht vervolgens 2 minuten voordat je eventueel make-up aanbrengt.” Zorg er dus voor dat je jezelf niet al te haastig opmaakt; neem de tijd om je gezicht te hydrateren en voor te bereiden op die laag foundation of poeder.

Werkstoffen

Skincare is een lastige puzzel: als je meerdere producten over elkaar heen smeert, moeten ze wel bij elkaar passen. Waar sommige stofjes elkaar aanvullen, stoten andere stofjes elkaar weer af. Gebruik jij meerdere gezichtsproducten? Kijk dan eens goed naar de stoffen die in de producten zitten. Kramer: “Cosmetische producten werken oppervlakkiger dan bijvoorbeeld cosmeceuticals (een samenvoeging van de woorden cosmetica en farmaceutica, red.). Die werken in de diepere huidlagen omdat er een hoger percentage actieve werkstoffen in zit. Cosmetische producten haal je vaak bij een drogist en cosmeceuticals bij een huidspecialist.”

Start sowieso met een reiniging

Medisch schoonheidsspecialist Kramer raadt verder aan om niet te veel verschíllende soorten producten te gebruiken. “Het is sowieso per huidconditie verschillend. Maar wat belangrijk is, is dat je in ieder geval start met een reiniging om make-up, zweet, talg en afvalstoffen van je huid te verwijderen. Een serum is heel belangrijk om de diepere huidlagen te voeden, dus dat kun je het beste na de reiniging van de huid gebruiken. Tot slot gebruik je een crème om de oppervlakkig gelegen huidlagen te hydrateren en te beschermen.”

Een laatste tip van Kramer: “Gebruik iedere dag een product met SPF, ook in de winter. Het is belangrijk om je huid 365 dagen per jaar te beschermen tegen uv-straling, want die is er áltijd (ja, zelfs als de zon niet schijnt). Kies dus een goede dagcrème met SPF die speciaal geschikt is voor jouw huidtype.

Bronnen: The Make-up Spot, Novelty. Beeld: Getty Images.