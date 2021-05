Versoepelingen gaan door: dít mogen we vanaf woensdag weer

Langer op het terras en eindelijk weer naar pretparken of dierentuinen. Door de dalende ziekenhuisbezetting hoeft het kabinet niet aan de noodrem te trekken en gaan de versoepelingen woensdag 19 mei gewoon door.

“Wat we in de cijfers zien is een goede daling”, zegt demissionair minister De Jonge tijdens de persconferentie. “Het is vooral een effect van vaccinatie.”

Het aantal bezette ziekenhuisbedden neemt af en ook de besmettingscijfers dalen al enkele dagen. Op de ic’s liggen nu zo’n zevenhonderd coronapatiënten. Gemiddeld meldt het RIVM zo’n 5500 positieve tests per dag. Dat is een stuk minder dan eind april.

Dit betekent dat er weer versoepelingen mogelijk zijn. Wel blijven de basiscoronamaatregelen gelden, zoals mondkapjes binnen, anderhalve meter afstand en een beperkt aantal mensen bij elkaar.

Vanaf woensdag 19 mei is het volgende weer mogelijk:

Buitenhoreca

De terrassen zijn langer open, namelijk van 6.00 uur tot 20.00 uur.

Recreatie buiten

Ook kunnen attractieparken, speeltuinen en dierentuinen hun deuren weer openen. Ze mogen één persoon per 10 vierkante meter toelaten. Binnenruimtes, zoals een attractie of een dierenverblijf binnen, mogen helaas nog niet open.

Sporten

Verder mogen mensen weer in teamverband (op anderhalve meter afstand) buiten sporten en gaan ook de sportscholen en zwembaden weer open. Hier mogen maximaal dertig mensen tegelijk binnen. De kleedkamers en douches moeten dichtblijven, behalve bij zwembaden.

Muziekles

Muziek- en dansscholen worden weer geopend voor lessen met maximaal twee personen en een docent. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, behalve voor jongeren onder de 18 jaar.

Bibliotheek

De bibliotheken kunnen op 20 mei hun deuren weer openen.

Contactberoepen

En als laatste zijn alle contactberoepen weer toegestaan. Dat betekent dat ook sekswerkers weer aan de slag mogen.

Nieuwe versoepelingen

Eigenlijk zou de derde stap van het openingsplan pas op 9 juni ingaan, maar als de afname zo gestaag doorzet is er een kans op snellere versoepelingen. Het gaat dan om de binnenhoreca, bioscopen, theaters. Verder zou je dan weer vier gasten thuis mogen ontvangen. Maar daar wil minister De Jonge nog niet op vooruit lopen. Op 1 juni volgt een beslissing over de derde fase in het openingsplan.

Vaccinaties

De kans dat de daling doorzet is groot, aangezien steeds meer mensen al een keer besmet zijn geraakt of inmiddels zijn gevaccineerd. “We zien die daling vooral door een toenemende immuniteit”, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in een vragenronde met Kamerleden vorige week. “Door het doormaken van de infectie en door vaccinaties.”

Toch blijft het nog even afwachten. Pas begin juni zal het kabinet een besluit nemen over de volgende fase in de versoepelingen.

