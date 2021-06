Déze versoepelingen gelden vanaf vandaag, zaterdag 5 juni

Na dik een half jaar mogen we vanaf zaterdag 5 juni eindelijk weer bij restaurants binnen een hapje eten. Ook mogen culturele instellingen hun deuren weer openen. Maar dat zijn niet de enige versoepelingen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Mark Rutte en Hugo de Jonge maakten tijdens de persconferentie van 28 mei bekend dat vanaf deze zaterdag verschillende maatregelen worden versoepeld. Om het allemaal wat duidelijker te maken, hebben wij een overzicht gemaakt met de versoepelingen (plus de maatregelen die blijven gelden).

Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 4 mensen per dag. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd 1,5 meter afstand van mensen buiten je huishouden of gezin. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

Ook de maximale groepsgrootte buiten gaat naar vier personen. Dit betekent dat iemand met drie anderen buiten samen mag zijn. Of met drie anderen een activiteit kan doen.

Voor alle binnenruimtes (bioscoop, restaurant, winkel, theater, sportschool) gaan dezelfde normen gelden. Voor doorstroomlocaties (zoals een museum) is er een maximum van één bezoeker per tien vierkante meter. In binnenruimtes met vaste zitplaatsen geldt een maximum van vijftig personen.

Daarop zijn uitzonderingen: bij een uitvaart mogen honderd mensen zijn, een zaal met meer dan duizend zitplaatsen mag maximaal 250 mensen binnenlaten en als de gelegenheid met een toegangstesten werkt, geldt er helemaal geen maximum, zolang de anderhalve meter maar wordt gehanteerd.

Ook het beoefenen van kunst en cultuur, zoals repeteren voor een orkest, mag weer.

3. Horeca

Eet- en drinkgelegenheden mogen open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht en zitten aan de bar is niet toegestaan. Aan een tafel mogen maximaal vier mensen zitten. Iedereen moet anderhalve meter afstand houden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Er mogen maximaal vijftig personen per ruimte zijn, exclusief personeel. Dit geldt ook voor terrassen. In restaurants en eetcafés geldt voor het diner een maximum van twee shifts per avond per tafel en zelfbediening is nog niet toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.

Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Eerder ging dit verbod in om 20.00 uur. Eten afhalen en bezorgen kan tot 1.00 uur ‘s nachts. Entertainment zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is niet toegestaan.

4. Sporten

Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal vijftig personen zonder anderhalve meter afstand te houden.

Jeugdwedstrijden in competitieverband zijn weer toegestaan voor personen tot en met 17 jaar, maar nog wel zonder toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen helaas nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches, sauna’s en sportkantines gaan weer open. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag uiteraad af tijdens het sporten.

5. Winkelen

Alle winkels mogen weer open volgens hun regulieren openingstijden. Dat betekent dat koopavonden weer zijn toegestaan. Bovendien mogen er meer mensen in een winkel, namelijk één per tien vierkante meter.

Blijvende coronamaatregelen

Basisregels

Was vaak en goed je handen, houd anderhalve meter afstand van iedereen, blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Ook de mondkapjesregels veranderen niet.

Thuiswerken

Ga nog steeds alleen naar je werk als je je werk niet thuis kunt doen.

Dicht

Nachtclubs en discotheken blijven dicht. Ook braderieën, kermissen en festivals zijn nog niet toegestaan.

Sporten

Publiek bij jeugdwedstrijden mag nog niet. Ook mogen volwassen sporters nog geen wedstrijden spelen.

Meer versoepelingen vanaf 30 juni

“Als de cijfers blijven dalen, zetten we stappen vier en vijf op 30 juni. Ook dan blijven echter de basisregels noodzakelijk”, zei minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van 28 mei.

Zelfzorg bij corona: dit moet je wel en niet doen:

