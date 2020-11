De dochter van Hilly (69) heeft een verstandelijke beperking: “Voor een kindje zorgen kan ze niet”

Vrouwen die door een verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke beperking niet voor een kind kunnen zorgen, moeten verplicht worden anticonceptie te gebruiken. Dat staat in een petitie die onlangs werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

Een controversieel onderwerp omdat ieder mens het grondrecht heeft zich voort te planten. Initiatiefnemer van de petitie is oud kinderrechter Cees de Groot. Al langer zet hij zich in voor verplichte anticonceptie. Zo diende hij in 2017 een wetsvoorstel in over dit onderwerp. Hilly heeft een dochter met een verstandelijke beperking en is net als De Groot vóór het verplicht stellen van anticonceptie. “Wij hebben als ouders de beslissing voor haar genomen, maar als dat niet kan, vind ik dat een rechter kwetsbare vrouwen én hun eventuele kinderen moet kunnen beschermen.”

Advertentie

“Ik zal nooit het moment vergeten dat mijn dochter samen met haar vriend bij het wiegje van haar pasgeboren nichtje stond. Ze waren zo vertederd en keken elkaar aan met een blik van: ‘dit willen wij ook’. Het greep me aan en ik wist dat ik haar zou moeten uitleggen dat het niet kan. Dat zij nooit een kindje zou krijgen. Om als ouder zoiets voor je kind te moeten beslissen is heel moeilijk. Ik heb er echter nooit aan getwijfeld. Ik weet honderd procent zeker dat ze enorm in de problemen zou komen als ze moeder zou worden. En haar kindje ook.”