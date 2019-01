Kijkers hopen dat déze HHB-kandidaat volgende week de finale wint

Vanavond keken we alweer naar de halve finale van Heel Holland Bakt, met mooie spektakelstukken en uiteraard weer een lastige technische opdracht.

De technische opdracht luidde: bouw een kaartenhuis van koekjes. Dat leek makkelijker gezegd dan gedaan.

Advertentie

Helaas voor Hanneke lukte het haar niet om een strak kaartenhuis in elkaar te knutselen. Of het kwam door haar kater, die ze had van de avond daarvoor? Tja. Hanneke had een bruiloft en had iets teveel gefeest. Haar baksel met noten was niet helemaal wat ze had gehoopt en de andere kandidaten hadden betere spektakelstukken. Hanneke werd dan ook door de jury naar huis gestuurd. En daar lijken de kijkers het niet mee eens te zijn. Ze zullen haar humor erg missen en zijn nu bang voor een ‘wat saaie finale’:

#heelhollandbakt #hhb voor mij is Hanneke de echte hobbybakker — R en P Klarenberg (@PKlarenberg) 27 januari 2019

Anna, Nicole en Maroeska. Saaier kan het niet worden. Gelukkig volgende week de finale #hhb #heelhollandbakt — DB (@DBgirl_83) 27 januari 2019

Applaus voor #Hanneke. Wat was zij leuk en wat liet zij mij lachen. Al het leuks komt uit #twente #heelhollandbakt pic.twitter.com/FzpHZYEa0o — Ann Dellink (@anndellink) 27 januari 2019

Kijkers zijn wel blij met de ‘meesterbakker’ van deze week en gunnen haar volgende week de winst:

Bij ons op de bank moet je in aflevering 1 je kandidaat kiezen, maar Anna is wel een geliefde deelnemer 😎 #hhb #heelhollandbakt — Daan Bultje (@daanbultje) 27 januari 2019

Wel is er veel commentaar op Maroeska. Zo vinden velen haar wat ‘chagrijnig’ en ‘negatief’.

Wat erger ik me kapot aan de ‘vriendinnetjes’ Maroeksa en Janny. Voorgetrokken zooitje. #heelhollandbakt — Luuk ten Have🚴 (@luuktenhave) 27 januari 2019

Maroeska heeft terecht de gunfactor niet. Ze is niet leuk, ze is niet aardig en wat mij betreft is ze de minste van de 3 finalisten.#hhb #HeelHollandBakt — Hanz Brinkert (@drLove12140726) 27 januari 2019

Ik heb eindelijk door wat me zo stoort (naast t idee dat t doorgestoken kaart is)aan Maroeshka; ze klaagt zo! Alles is negatief! Pfffff #heelhollandbakt — dorien (@doorroos) 27 januari 2019

#heelhollandbakt mijn hemel wat een negatief zeurwijf. #Maroeska

En wéér mag ze blijven. Lievelingetje van Janny. En o, hoe toevallig ook nog eens Janny’s lievelingsschilderij. #toeval? — YXXY (@YXXYNL) 27 januari 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Twitter