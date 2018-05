Zeker 20 procent van de Nederlanders heeft weer vertrouwen in de liefde dankzij Meghan en Harry

Het is bijna zover. Het sprookjeshuwelijk van Harry en Meghan waar ook wij Nederlanders ons massaal op verheugen vindt zaterdag plaats. En de voorpret van the royal wedding brengt leuke weetjes met zich mee. Zo waagde een Nederlandse dating-app zich aan een klein onderzoekje onder de vrijgezelle leden met een opvallend resultaat.

Want wat blijkt? Van de 920 ondervraagde, vrijgezelle Nederlanders geeft bijna twintig procent aan weer vertrouwen te hebben in de liefde én in het huwelijk. En dat naar aanleiding van het aanstaande Britse sprookje. David Vermeulen, CEO van dating-app The Inner Circle geeft aan verrast te zijn met dit resultaat: “Misschien helpt de lente een handje mee in deze oprisping van romantiek, maar dit resultaat hadden we zelf ook niet verwacht.”

Uitzonderlijk mooi

Naast dat de romantiek hoogtij viert door het opgelopen vertrouwen in de liefde en het instituut dat huwelijk heet, kwam uit het onderzoek nog een leuk resultaat. Ruim de helft van de mannen vindt Meghan ‘aantrekkelijk’ en zelfs een derde vindt haar ‘uitzonderlijk mooi’. Prins Harry blijft daarentegen bij de vrouwen toch echt steken op een kleine minderheid. Veertig procent van de vrouwen vindt de prins ‘aantrekkelijk’ en één op de tien ‘uitzonderlijk mooi’.

Ruilen?

Grappig genoeg zou bijna de helft van de mannen wel met Harry willen ruilen en zelf met Meghan in het huwelijksbootje willen stappen. De vrouwen zijn beduidend minder enthousiast: één op de acht zou met Meghan willen ruilen en aan de zijde van prins Harry voor het altaar staan. Gelukkig hoeven we hier niet lang bij stil te staan. Deze twee mooie mensen hebben bij elkaar de liefde gevonden en geven elkaar – als het goed is – aanstaande vrijdag dan toch echt het jawoord.

Bron: The Inner Circle. Beeld: ANP.