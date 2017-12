Helene: "Het komt wel weer goed met die maatschappij van ons."

Helene van Santen (36) is redactiemanager Libelle.nl en Libelle TV. Ze woont samen met Navin. Volg Helene op Twitter en Instagram: @HelenevanSanten.

Vertrouwen

Wie Jan Terlouw zegt, denkt Oorlogswinter en Briefgeheim. Maar ook: het touwtje uit de brievenbus. Een jaar geleden hield de schrijver een prachtig pleidooi in De wereld draait door: hij maakte zich zorgen over de Nederlandse samenleving, waarin mensen elkaar niet meer leken te vertrouwen. “Er hangen nergens meer touwtjes uit de brievenbus”, zei hij bedroefd. Hij had gelijk: onze maatschappij wordt steeds harder. In discussies over bijvoorbeeld het asielbeleid lijken mensen alleen nog maar hun eigen mening te willen verkondigen, zonder te luisteren naar de ander.

Maar wie op kleinere schaal kijkt, komt gelukkig nog heel veel moois tegen. Zo kwam mijn vriend laatst thuis: wat hem nou was overkomen! Hij had een lekke band gekregen, midden op een druk kruispunt in Amsterdam. Een voorbijganger zag het gebeuren en sprong meteen van zijn fiets met een bandenplak-set en bood aan de band te plakken. Zo ongelooflijk aardig!

Mijn vriend was nog niet uitgesproken of de telefoon ging: mijn moeder. Ook zij had een heel verhaal: ze was die middag uitgegleden in de supermarkt. Nog voordat ze kon proberen overeind te komen, stond er ‘een grote, sterke man’ (haar woorden) naast haar die haar niet alleen overeind hielp, maar echt optilde (als in: haar in zijn armen nam). Ook zo ontzettend lief.

Die twee kleine, lieve gebaren stemden mij hoopvol. Het komt wel goed met die maatschappij van ons.

Deze week in Libelle: interview met Jan Terlouw, het goede-voornemen-weekmenu, stylen met felle kleuren en een exclusief interview met Astrid Holleeder. De nieuwe Libelle ligt vanaf 28 december 2017 in de winkel.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!



Beeld: iStock