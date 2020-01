Dít is de opvolger van Siham Raijoul in 'Jeugdjournaal'

Nadat bekend werd gemaakt dat presentatrice Siham Raijoul het Jeugdjournaal zou verlaten, was het afwachten wie het stokje van haar zou gaan overnemen. Maandag is het hoge woord er eindelijk uit en wordt er bekendgemaakt wie haar opvolger is.

Niemand minder dan de 29-jarige Annabelle Zandbergen is de nieuwste aanwinst van het kinderprogramma.

Overstap

Eind 2019 werd naar buiten gebracht dat de vaste presentatrice van het Jeugdjournaal, Siham Raijoul, het programma zou gaan verlaten. Ze maakte de overstap naar het programma Hart van Nederland op SBS6.

Opvolger Jeugdjournaal

Nu is duidelijk dat Annabelle het nieuwe gezicht van het nieuwsprogramma voor kinderen is. Het is geen onbekende naam, want de jonge vrouw begon in juli 2018 als bureauredacteur voor het Jeugdjournaal. Sinds dit najaar was ze al te zien als verslaggever.

Enorme eer

Annabelle werkte eerder al voor Telegraaf en de regionale zender NH Nieuws. Over haar nieuwe functie vertelt ze: “Als kind begreep ik de wereld beter door te kijken naar het NOS Jeugdjournaal. Dat ik nu aan kinderen mag vertellen wat er in de wereld speelt, vind ik een enorme eer”, aldus Annabelle Zandbergen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress