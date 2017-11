Déze actrice vervangt Marly van der Velden binnenkort in GTST

Actrice Marly van der Velden is al bevallen, maar moet in GTST nog met verlof gaan. Daar hebben ze de verhaallijn natuurlijk keurig op aangepast en haar vervanger staat dan ook klaar.

Er komt geen directe vervanger voor Marly van der Velden die al jaren de rol van Nina speelt. Nina vertrekt in de serie binnenkort naar Hong Kong om haar merk groot te maken. Om het gat dat de actrice achterlaat op te vullen, maakt personage Loes haar opwachting, Actrice Beaudil Elzenga speelt deze rol. Loes gaat voor Nina op zoek naar iemand die de honneurs waar kan nemen terwijl Nina in Azië is. Dat wil niet helemaal lukken en waarschijnlijk is Loes zelf dan ook degene die Nina gaat helpen in deze periode.

Spannend

De verhaallijn rondom Loes belooft spannend te worden, want op de Instagrampagina voor de soap wordt haar personage omschreven als mysterieus.

