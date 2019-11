Vervelend gezondheidsnieuws voor stylist Fred van Leer

Fred van Leer lag vandaag in het ziekenhuis. Op social media deelde hij een foto van zijn opname.

Fred zegde gisteren zijn theatershow in Gorredijk af en deelde vanochtend dat dit komt omdat hij te ziek is om op te treden. ‘Lieve mensen allereerst dank voor alle lieve berichten, ik heb vandaag mijn show af moeten zeggen omdat ik al 3 dagen lang veel pijn heb en we zijn nu aan het onderzoeken wat het kan zijn’, aldus de 43-jarige artiest.

Nu is bekend wat Fred mankeert. Het gaat om een ‘heel ernstige ontsteking in zijn schouders’. Hij kan hierdoor helemaal niets meer. ‘Ik heb medicatie en hoop dat het nu snel beter gaat’, laat hij weten op Instagram. “Ik ben in goede handen en hoop op voorspoedig herstel!” Fred kan rekenen op tienduizenden hartjes onder zijn ziekenhuisfoto. Vooralsnog lijkt zijn volgende show op woensdagavond wél door te gaan.

Bron: Instagram. Beeld: ANP