Vervelend nieuws voor Henny Huisman

Tijdens een fietstocht in Bakkum verbrijzelde voormalig presentator Henny Huisman afgelopen zomer zijn arm.

Er volgde een lange revalidatie met veel fysiotherapie en hij hoopte er nu, een halfjaar later, zo’n beetje bovenop te zijn. Maar dat valt flink tegen. Want de operatie die hij onderging na de val lijkt mislukt te zijn en Henny moet daarom opnieuw onder het mes.

Harde val

Wat er precies is gebeurd? Door een heftige valpartij brak Henny in juni dit jaar zijn arm op maar liefst 32 plaatsen. Hij moest uitwijken voor een voetganger die plotseling op het fietspad liep waar hij net fietste. Om zijn hoofd te beschermen hield hij uit automatisme zijn armen direct voor zijn gezicht. Zijn elleboog ving de klap daarom volledig op. Henny werd in het ziekenhuis vervolgens urenlang geopereerd aan zijn arm.

Tegenvallen

Maar volgens Henny gaat het herstel nu nog zeker een jaar duren, en misschien nog wel langer, vanwege de mislukte operatie in de zomer. Dit blijkt uit een controle in het ziekenhuis. “Een domper, en dan druk ik het nog zacht uit”, aldus Henny. “Het is nog lang niet mijn ‘oude’ arm”. Wanneer hij opnieuw geopereerd wordt, is nog niet bekend.

Vandaag 3 december precies een half jaar geleden kreeg Ik mijn ongeluk en verbrijzelde Ik mijn elleboog! Hoe het gaat? Zeer langzaam beter maar nog lang niet mijn ‘oude’ arm! — Henny Huisman (@tweethenny) December 3, 2017

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP