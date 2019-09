Vervelend nieuws voor Nicolette Kluijver

Wat een pech voor Nicolette Kluijver. Gisteren verwelkomde ze haar nieuwe paard Guus, maar lang kon ze niet van Guus genieten. Ze ligt momenteel in het ziekenhuis.

“Over een slechte timing gesproken… Guus op stal en ik in het ziekenhuis. Blindedarmontsteking, dat doet pijn!”, schrijft de presentatrice bij het kiekje van haar op bed in het ziekenhuis. Ze lacht als een boer met kiespijn.

Droom

Nicolette is een echt paardenmeisje en woont samen met haar gezin in een boerderij in Ouderkerk aan de Amstel waar ze al een shetlandpony hebben. Voor Nicolette komt een droom uit nu ze eindelijk een eigen paard heeft.

Spannend

Op Instagram deelt ze een video van het nieuwe familielid. Haar kinderen zijn diep onder de indruk van het grote paard. Op de achtergrond hoor je een vrolijk en hoog kinderstemmetje roepen: “Wow, wat heeft ‘ie grote hoeven!” Daarna vraagt het meisje of ze hem mag aaien, al vindt ze het wel heel spannend.

Hopelijk gaat het snel beter met Nicolette en kan ze volop gaan genieten van haar nieuwe paard Guus.

