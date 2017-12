Ontzettend angstig moment voor prins George

Britse media melden dat er iets naars is gebeurd wat te maken heeft met prins George.

Een terreurverdachte heeft namelijk op social media bij een foto van George het adres van zijn school geplaatst. Als tekst schreef de man erbij: “Zelfs de koninklijke familie wordt niet met rust gelaten”.

Daarnaast plaatste de man een silhouet van een jihadstrijder naast het plaatje van de 4-jarige kleuter. Hij publiceerde dit op het online platform Telegram. Volgens verschillende bronnen wilde de man anderen helpen met een voorbereiding op een aanslag. Het gaat om een 31-jarige man die inmiddels is gearresteerd. Hij wordt ook verdacht van het zelfstandig voorbereiden van terreurdaden.

Het koninklijk huis, vader William en moeder Kate, hebben nog niet gereageerd op de ophef. Ook is het niet bekend of de beveiliging rondom het jongetje nu is opgeschroefd. Prins George gaat sinds september dit jaar naar de school die de verdachte heeft genoemd.

