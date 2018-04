Vervelend nieuws voor presentatrice Sylvie Meis

Het zit Sylvie Meis de laatste tijd niet mee als het om de liefde gaat.

Het lijkt erop dat nu ook haar kortstondige relatie met de Nederlandse dermatoloog Sander Klieverik (32) voorbij is.

Toen was het leuk

Volgens Duitse bronnen heeft Sylvie er zelf een punt achter gezet. De twee zouden slechts een paar maanden samen zijn geweest. Een paar weken geleden vierde het model en de presentatrice nog in besloten kring haar 40e verjaardag, waar Sander wel voor uitgenodigd zou zijn. De twee zouden de afgelopen maanden regelmatig gespot zijn in chique restaurants en hotels in Duitsland en ook zijn ze samen naar liefdesstad Parijs gegaan.

Tot vorig jaar was Sylvie nog verloofd met de rijke zakenman Charbel Aouad uit Dubai. Samen met haar ex Rafael van der Vaart heeft Sylvie een zoon, Damián (11).

Nieuwe date Sylvie Meis is Sander (32) uit Denekamp https://t.co/rd7Rh1Ksut — Joost Dijkgraaf (@JoostDijkgraaf) 8 maart 2018

Bron: AD. Beeld: ANP