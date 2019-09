Vervelend nieuws voor zanger Tino Martin

Het was niet zo’n leuk weekend voor Tino Martin. De zanger laat weten dat er afgelopen weekend bij zijn villa in Vinkeveen is ingebroken.

De daders hebben zijn kluis meegenomen, schrijft Shownieuws.

Te zwaar

Volgens Tino zijn de inbrekers via het balkon naar binnengekomen. Ze zijn rechtstreeks naar de kluis gelopen en hebben die meegenomen. Eenmaal buiten bleek de kluis te zwaar te zijn en hebben ze ‘m in het water achter gelaten.

Camerabeelden

De daders grepen sowieso naast de buit, want de kluis was volgens Tino helemaal leeg. Toch zit de schrik er goed in bij de volkszanger. Hij was op het moment van de inbraak bij een optreden. Het alarm ging af en via zijn mobiel kon hij camerabeelden van zijn villa bekijken. Op dat moment waren er geen inbrekers te zien.

Bekenden

Pas toen ze de beelden terugkeken, zagen ze mensen in de villa. Het was duidelijk dat de inbrekers wisten waar de kluis stond. Daarom is Tino bang dat het om bekenden gaat. Begin dit jaar heeft hij z’n Vinkeveense villa helemaal verbouwd. De zanger is bang dat misschien een van de werknemers de kluis tijdens de verbouwing heeft gespot.

De politie doet momenteel onderzoek om de daders op te sporen.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP