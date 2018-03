Vervelend en onverwacht nieuws voor Olcay Gulsen

Olcay Gulsen was de laatste tijd veel op televisie te zien, dankzij haar deelname aan Wie is de Mol?. Ze schopte het toen tot de finale.

Ontzettend leuk voor de zakenvrouw. Maar nu gaat het wat minder goed met Olcay.

Verdrietig

Ze heeft namelijk vandaag bekendgemaakt dat haar bedrijf, het kledingmerk SuperTrash, failliet is. Aan RTL heeft ze nu bekend dat het over en uit is. En daar is ze kapot van. Het voelt als een zwarte dag in haar leven. “Heel pijnlijk. Het is mijn levenswerk.”

Ze zag het ook niet zo snel gebeuren als dat het is gegaan. “Ik wist natuurlijk dat het slecht ging. Maar ik had gehoopt dat we ons dieptepunt hadden gehad en dat we weer aan het opbouwen waren.” Voor haarzelf heeft het ook behoorlijke gevolgen. Olcay: “Ik heb er veel geld in geĆÆnvesteerd.” Hoe ze er precies voorstaat, laat ze niet weten. Ze wil zich de komende tijd meer bezighouden met klussen voor televisie, zoals het presenteren van programma’s.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP