Die vervelende collega doet jou waarschijnlijk denken aan je irritante broer of zus

Geef maar toe: we hebben allemaal wel een collega waar we ons aan irriteren. Dit komt waarschijnlijk omdat hij of zij jou doet denken aan je vervelende broer of zus.

Zodra deze collega binnen komt lopen, voel je meteen een beetje spanning. Niet per se in negatieve zin: je wordt op scherp gezet.

Geen goede redenen

Toch kun je het niet laten om een paar kleine, sneaky berichtjes over hem of haar naar je andere collega’s te sturen. Al blijk jij wel de enige te zijn echt last heeft van haar. En als ze jou vragen waarom je zo’n hekel hebt aan die collega, kun je zelf ook eigenlijk geen goede redenen noemen.

Familie

Is het zijn of haar stem, hoe diegene loopt of de manier waarop hij of zij op het toetsenbord tikt? Het maakt eigenlijk niet uit wat hij of doet. Je kunt je eigenlijk wel aan alles wat die collega doet ergeren. Waarom eigenlijk? Dit heeft blijkbaar alles te maken met je familie.

Herkenbaar

Volgens arts Maria Baratta zit er een diepgewortelde psychologische reden achter waarom je je collega zo vervelend vindt. Baratta zegt dat wanneer de meeste mensen klagen over hun collega’s, ze dit eigenlijk doen omdat hij of zij hen doet herinneren aan hun familieleden. “Het is interessant om naar de mensen op je werk te kijken. Probeer eens uit te vogelen welke personages uit je familie je op je collega’s vindt lijken”, legt de arts uit aan Psychology Today.

Trekjes

“Een paar voorbeelden: de collega die altijd jouw lunch opeet of voortdurend je pen leent en ‘m nooit terugbrengt, kan jou doen denken aan je vervelende broer. Of die bazige collega die jou altijd corrigeert kan volgens jou op je moeder lijken of misschien herken je in die chagrijniger manager van jou wel je vader.”

Meer begrip

Door afstand te nemen en na te denken waarom het gedrag van een bepaalde collega je zo irriteert, zal je doen helpen begrijpen waarom je zo intens op iemand reageert. “Zo krijg je meer empathisch begrip van je eigen gedrag en dat helpt je uiteindelijk je reactie op die ene collega te temperen”, gaat Baratta verder.

Want: misschien is die collega toch niet zo erg als jij denkt.

Bron: Mama Mia, Psychology Today. Beeld: iStock