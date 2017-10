Vervelende (en pijnlijke) dag voor Gerard Joling

Zanger Gerard Joling heeft behoorlijk wat pech gehad.

De Topper is hard van de trap gevallen, zo laat hij weten op social media.

Au

Hij is hard terecht gekomen op de grond en sindsdien loopt hij moeilijk. Hij heeft pijn aan zijn hoofd, zijn ellebogen liggen open en er zit vocht in zijn knie. “Het is een drama”, concludeert hij. ,,Ik zit een klein beetje in de lappenmand. Dat zijn geen erge dingen, het is namelijk mijn eigen schuld”.

De boosdoeners

“Er lagen namelijk een paar sokken aan de bovenkant van de trap. Daar gleed ik op weg. Uiteindelijk ben ik er nog redelijk vanaf gekomen. Dus ja, kan gebeuren. Maar blij ben ik er niet mee, in ieder geval”.

WAAROM val ik nou weer van de trap. Auw! #gerardjoling Een bericht gedeeld door Gerard Joling (@gerard_joling) op 17 Okt 2017 om 12:24 PDT

Bron: AD. Beeld: ANP