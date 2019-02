Vervelende tegenslag voor presentator Rob Geus

Vervelend nieuws voor hygiëne-expert Rob Geus. Ook zijn carrière gaat plotseling veranderen.

Hij zou niet meer passen in het ‘nieuwe SBS 6’ van John de Mol. Zijn contract liep af en is niet verlengd. Het is dus niet zijn eigen keuze.

Rob werkte maar liefst 18 jaar lang voor de zender, waar hij onder meer De smaakpolitie en Red mijn vakantie! maakte. Hij kan het zelf nog amper geloven. Aan het AD vertelt hij: “De tv-wereld staat op zijn kop. De vraag is of de typische SBS 6-kijker dit wel wil. Ik stond altijd heel dicht bij de gewone burger, maar aan mij kan niet worden verdiend in het buitenland.” Toch vindt hij het vooral jammer dat hij John de Mol zelf niet heeft kunnen spreken. Hij had wel een gesprek met hem aangevraagd, maar het is er niet van gekomen. “Een kopje koffie had ik wel leuk gevonden.”

Gelukkig zit Rob niet bij de pakken neer en kijkt hij al met een lach naar de toekomst. “Natuurlijk vind ik het apart, zeker na zo’n lang dienstverband. Ik heb 18 jaar voor die club gewerkt! Maar ik heb het ook al geparkeerd hoor. Ik ben met heel veel leuke dingen bezig.” Rob heeft een eigen restaurant en is bezig met een kookboek schrijven. Daarnaast hoopt hij straks programma’s te kunnen maken voor andere zenders.

Bron: AD. Beeld: ANP