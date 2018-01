Dít staat jou allemaal te wachten in 2018 volgens planeet Jupiter

De planeet Jupiter blijkt wat te kunnen vertellen over jouw sterrenbeeld. Astroloog Oscar Cainer beweert dat Jupiter in 2018 aan de top van zijn macht zal staan en dat brengt veel optimisme, wijsheid en verlichting met zich mee. Dít staat je allemaal te wachten.

Steenbok (21 december – 19 januari)

In 2018 leert de Steenbok controle krijgen over je leven, inclusief over het financiële gedeelte. Dit zorgt ervoor dat al je inspanningen duurzaam en succesvol zijn.

Daarnaast weet jij altijd precies wat je moet doen om mensen te helpen, waardoor de relaties met vrienden en vriendinnen alleen maar sterker kunnen worden. Humor is voor de Steenbok haar geheime wapen en daar valt veel succes mee te behalen.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Het financiële plaatje ziet er voor de Waterman in 2018 een stuk rooskleuriger uit dan verwacht. Verder moedigt planeet Jupiter je aan je horizon te verbreden. Ga hier vooral op in en kijk eens verder dan je neus lang is.

In relaties laat jij mensen altijd goed nadenken. Jouw innovatieve houding is namelijk besmettelijk, met name voor mensen met een hele traditionele mindset.

Als jij als Waterman brutaal genoeg bent om de toekomst te omarmen, zal een speciaal iemand jou ook omhelzen.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Op financieel gebied ziet het er positief uit voor de Vissen. Dit geldt helemaal voor de lange termijn.

Daarnaast kunnen probleemgebieden een bron van kracht worden. Hierdoor probeer je alles van de positieve kant te bekijken, waardoor je zelf ook positiever in het leven gaat staan.

In 2018 leer je anderen beter te begrijpen. Je snapt beter wat iemand van je nodig heeft en wat ze van je verlangen.

Ram (21 maart – 20 april)

Dit jaar biedt de Ram de kans om de ups en downs van 2017 te gaan waarderen. Hierdoor zal een gevoel van kalmte je vanaf mei overvallen.

Het hele jaar door zorgt Jupiter ervoor dat je meevallers hebt op financieel gebied, maar pas wel op. Het moet niet uit de hand gaan lopen, blijf op de centen letten.

Wat relaties betreft, zul je het komende jaar genieten van een emotionele rollercoaster. Je komt erachter hoe je het beste een relatie aan kan gaan, waardoor de relaties ook inhoudelijk sterker worden.

Stier (21 april – 20 mei)

Qua geldzaken hoef je niet bang te zijn voor het onbekende. Dit brengt je namelijk alleen maar geluk. Ook belangrijk is dat je goed luistert naar je instinct. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat je beter beslissingen kunt nemen.

Wees eerlijk tegenover je partner, familie en/of vrienden. Door altijd de waarheid te spreken, zorg je ervoor dat relaties sterker worden en je makkelijker alles met ze deelt. Ook leer je hierdoor nieuwe mensen kennen, waardoor de vriendengroep wordt uitgebreid.

Tweeling (21 mei – 21 juni)

Probeer je te focussen op de details, hierdoor kun je meer van jezelf laten zien. Door vertrouwen te hebben in je eigen visie, kom je professioneler en sterker over.

Blijf verder altijd ruimdenkend, openhartig en optimistisch. Dat kan jouw mening en geloof in anderen herstellen. Het is misschien moeilijk soms te begrijpen wat je nu precies wilt van de belangrijkste mensen in je leven.

Kreeft (22 juni – 22 juli)

Het zijn vaak de meest creatieve personen die het meeste succes behalen. Dit geldt zeker voor de Kreeft. Door jouw creatieve kwaliteiten te showen, zul je rijkelijk beloond worden. Het geeft je middelen om duidelijk te zijn tegen iemand waar je om geeft.

Je wordt soms overladen met emoties en het is dan lastig om te zien wat je op dat moment echt nodig hebt, maar hier krijg je in 2018 steeds meer controle over.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

De Leeuw heeft door het verleden geleerd hoe om te gaan met financiële dieptepunten, waardoor 2018 alleen maar meevallers heeft. Verder is het belangrijk te vertrouwen op je instinct, want je zit vaker goed dan je denkt.

Er zullen dit jaar vele mooie momenten komen, maar pas ook op voor wat minder leuke gebeurtenissen. Blijf positief, dan kom je daar een stuk makkelijker overheen.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Het vermogen van de Maagd gaat in 2018 lekker omhoog. Je hebt genoeg talent, maar je uit dit pas als je je echt op je gemak voelt. Dit jaar zal dit je een stuk makkelijker afgaan.

Focus je alleen maar op wat jij waardevol vindt, dan wordt dit jaar sowieso een topjaar. Ook kom je dit jaar waarschijnlijk jouw perfecte match tegen.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Jupiter zal ervoor zorgen dat je je heel erg tevreden voelt met alles. Elk gebrek aan gevoelens zal gecompenseerd worden door meer geluk.

In mei zie je de mogelijkheid om te investeren, maar zorg er wel voor dat het een zinvolle investering is. Denk hierbij vooruit, denk alvast na over de toekomst. Grote kans dat je hierbij hulp van anderen krijgt.

Je komt wel voor een paar grote verassingen te staan, maar zelfs hier heb je de controle over. Je hebt charme en stijl.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Sommige mensen hebben meer dan alleen een beetje geluk. Voor de Schorpioen wordt het een prachtig jaar. Zorg dat je overal volop van geniet en jaag je romantische dromen achterna.

Een jaar vol geluk en kansen. Een nieuw gevoel van optimisme stelt je in staat om vrijelijk je verlangens na te streven.

Boogschutter (22 november – 20 december)

Als je voorheen erg streng voor jezelf was, wordt 2018 een luchtig jaar. Jouw geest wordt overgenomen door de vrijdenkende planeet Jupiter. Jouw nieuwe gedachten moedigen je aan om al je dromen na te jagen.

Er zal dit jaar een doorbraak zijn in je werkomgeving. Al jouw inspanningen de afgelopen werpen nu z’n vruchten af. Er wordt positief op jouw ideeën gereageerd, waardoor je eindelijk ontdekt hoe gelukkig en geliefd je bent.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock.