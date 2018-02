Verwarde reacties op internet over Hilda van 'Het Mooiste Meisje van de Klas'

Hilda van der Meulen (46) groeide op in het Friese dorpje Oudeschoot. Paardensport was haar grote hobby, maar dit veranderde toen ze in 1993 plots tot Miss Nederland werd gekroond.

Hilda werd aanbeden door de jongens van de openbare Mavo in Heerenveen. Maar zij waren niet de enigen, want tijdens een avondje stappen loopt de Friezin de Vlaamse popster Koen Wauters van Clouseau tegen het lijf.

Hilda

De zanger was zo onder de indruk van Hilda dat hij diezelfde nacht nog een liedje over haar schreef. Die, heel toepasselijk, Hilda heette. Helaas eindigde de relatie tussen de twee vroegtijdig.

Belevenis

Na de bekroning tot Miss Nederland trok de nuchtere Friezin eropuit: ze woonde in steden als Brussel, Londen en Los Angeles. Ze deed daar modellenwerk, ging voor een filmcarrière en uiteindelijk trok de scientologybeweging haar aandacht.

Scientology

En dat zorgde bij een aantal mensen voor de buis voor verwarring. Hilda was een pienter meisje volgens de kijkers, maar dit beeld viel in duigen toen ze vertelde dat ze zich aangesloten had bij de scientologybeweging. Bij deze beweging zocht Hilda antwoorden op levensvragen.

Dat mooiste meisje van de klas heel leuk en dan ineens scientology, dikke afhaak — Annemiek (@GeneralPL) 31 januari 2018

Brrrrrrrrr — Annemiek (@GeneralPL) 31 januari 2018

Ondanks haar levenslessen blijkt #hetmooistemeisjevandeklas #mmvdk toch nog behoorlijk naïef te zijn.. #Scientology.. — Marian (@maarhooreens) 31 januari 2018

Ik wist dat er iets zou komen….hele tijd zit ik al te wachten….en ja hoor….Scientology…..#hmmvdk #npo1 — Verbitterd burger (@PleurtOp) 31 januari 2018

Inderdaad, mysterieus.. — Marian (@maarhooreens) 31 januari 2018

