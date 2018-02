Verwarring alom: is een tennisbal nou groen of geel?

Een tennisbal is een tennisbal. Al jaren heeft-ie dezelfde vorm en al jaren heeft-ie dezelfde kleur. Zou je denken. Want ineens is er een discussie ontstaan over de kleur van een tennisbal.

Het begon allemaal bij een artikel van The Atlantic waarin de redacteur vertelt over een vraag op Twitter: ‘Beschrijf de kleur van tennisbal: groen, geel of anders”. De redacteur koos meteen voor geel, maar zag toen de resultaten: 52% van de 30.000 deelnemers zei groen en 42% geel. Hé, wat? Groen? Blijkbaar waren de meningen nogal verdeeld.

Opvallende kleur

Om een antwoord op de vraag te krijgen, werd er contact gezocht met een onderzoeker van het National Institutes of Health’s National Eye. Deze onderzoeker Bevil Conway deed eerder onderzoek naar kleuren. Hij zei: “Het is een opvallende kleur, maar dat moet ook zo zijn zodat de ballen zichtbaar zijn op de baan. Daardoor kunnen we de kleur ook niet zo snel een naam geven.”

Hersenen

Misschien deed het je er al aan denken: deze discussie lijkt sterk op de discussie rondom ‘The Dress’ – je weet wel, de jurk die niet blauw was, maar goud, of dus precies andersom-. Dat heeft volgens de experts alles te maken met de manier waarop we licht waarnemen. De hele dag door nemen we warm en blauw licht waar. Het ligt er dus maar net aan in welk licht je een bepaald object ziet en de manier waarop je hersenen de kleur aanpassen. Voor de een is de tennisbal dus echt groen terwijl de ander geel ziet. Zijn we daar ook weer uit.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.