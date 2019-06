Dít is het vooruitstrevende verzoek van prins Harry aan hotels

Wanneer prins Harry op reis gaat, ontbreekt het hem aan niets. Dat staat als een huis boven water. Toch heeft de kersverse vader een dringend verzoek aan de hotels waar hij verblijft. Zijn vraag is echter niet van het kaliber ‘celebrity’, maar juist ontzettend vooruitstrevend.

Terwijl sommige beroemdheden met de meest vreemde verzoekjes komen wanneer ze op reis zijn, laat prins Harry met zijn vraag zien dat hij ontzettend begaan is met het welzijn van de aarde.

Polowedstrijd

Prins Harry verbleef een paar dagen met zijn vriend Nacho Figueras in een hotel, om zo dichtbij de polowedstrijd die ze gingen bijwonen te kunnen zijn. Nacho vertelde een paar dagen later over het verblijf met de prins, toen hij te gast was bij de talkshow CBS This Morning.

Plastic

Tijdens de uitzending van het programma vertelde Nacho dat prins Harry met het hotelpersoneel over het plastic gebruik had gepraat. Het viel de hertog van Sussex namelijk op dat er op iedere koffiebeker in het hotel een plastic deksel werd geplaatst, en dat gewassen kleding geretourneerd werd in een plastic zak.

Verzoek prins Harry

Dit zou prins Harry graag anders zien. En dus liet hij weten geen dekseltje op zijn koffiebeker te willen en dat zijn kleding zonder zak teruggegeven mocht worden. Voor zijn vriend Nacho was dit vooruitstrevende verzoek echter niet verrassend. Hij weet dat de hele Britse koninklijke familie erg milieubewust is: “Dat is gewoon hoe Harry is. Hoe ze allemaal zijn. Geen plastic,” aldus Nacho Figueras.

Bron: Margriet, Woman and Home. Beeld: ANP