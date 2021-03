Kijkers ‘De Mol’s Hoop’ diep onder de indruk van mantelzorger Vianna (26)

Woensdagavond trapte het gloednieuwe programma De Mol’s Hoop van Johnny de Mol (42) af. In deze eerste aflevering stond het indrukwekkende verhaal van Vianna (26) centraal, die voor haar verstandelijk beperkte moeder en broertje zorgt.

Kijkers spreken op Twitter vol bewondering over de twintiger. “Wat een fantastische meid. Ben er stil van”, klinkt het.

In De Mol’s Hoop koppelt Johnny de Mol succesvolle ondernemers aan gezinnen die hulp kunnen gebruiken bij hun financiële of andere problemen. Woensdagavond zagen we hoe miljonairsduo Vasco en Tamara de 26-jarige Vianna te hulp schiet om haar dromen en doelen waar te maken.

Vianna zorgt sinds haar twaalfde voor het hele gezin. Dat begon met de zorg voor haar vader, die analfabeet en chronisch ziek was, en een IQ van 52 had. Hij was Vianna’s grootste vriend, maar overleed toen ze 18 was. Vianna’s moeder heeft ook een verstandelijke beperking, autisme en twee oogaandoeningen. Broertje Frank (23) is ook verstandelijk beperkt, heeft autisme en epilepsie. Vianna is verantwoordelijk voor het huishouden en runt letterlijk het gezin. In De Mol’s Hoop vertelt ze dat ze het gevoel heeft dat haar leven nog moet beginnen.

Vasco en Tamara gaan haar helpen bij die start van een nieuw leven. Een leven als zelfstandige vrouw, want dat zou Vianna dolgraag willen. “Een eigen appartementje waar ik mezelf kan zijn en m’n rust kan vinden. Maar niet zonder dat mijn moeder en broertje een fijne plek krijgen. En hopelijk kom ik een keer iemand tegen die me ook ziet voor wie ik ben”, vertelt ze. Want de afgelopen jaren heeft ze zichzelf helemaal weggecijferd. Ze moet dan ook flink wennen aan het feit dat andere mensen naar haar omkijken. “Het is een beetje onwerkelijk dat jullie zien wat ik in me heb, dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd”, spreekt ze naar Vasco en Tamara uit.

Dromen komen uit in De Mol’s Hoop

In de aflevering zien we hoe verschillende dromen van Vianna uitkomen. Zo krijgt ze een schoonheidsbehandeling cadeau, mag ze racen op het circuit in Assen en weet ze een baan te bemachtigen. Vasco en Tamara weten een woonplek voor moeder Gabriëlla en broertje Frank te regelen én verrassen Vianna met een eigen appartement. “Dit had ik niet durven dromen”, zegt Vianna in tranen.

In tien weken tijd vallen alle puzzelstukjes voor de jonge mantelzorger op hun plek. Kijkers zijn diep onder de indruk van Vianna. "Wat een mooi mens. Je gunt haar gewoon alle geluk in de wereld", klinkt het op Twitter:

