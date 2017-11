Zó gaat het nu met de populaire Victor en Lucien uit 'Liefs Uit'

Iedereen smolt bij de laatste aflevering van het programma ‘Liefs Uit’. Te zien was hoe Victor uit Venezuela nu bij zijn grote liefde Lucien in Amsterdam woont.

Maar dat ging niet zonder de nodige problemen.

Zo ging het

Lucien is directeur van de Gay Pride in Amsterdam en hij viel tijdens een feest op de Nederlandse Antillen als een blok voor de 23 jaar jongere Victor. De liefde bleek wederzijds. Een jaar later trouwden ze. Maar een verblijfsvergunning in Nederland kreeg Victor niet zomaar. Hij moest erg zijn best doen en leefde lange tijd in onzekerheid. Victor moet terugkeren naar het arme Venezuela om een inburgeringscursus te doen. Gelukkig; alles lukt en hij mag terug naar Amsterdam. Voorgoed.