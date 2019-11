Déze BN'er had onlangs een gastrol in 'GTST' en niemand had het door

Ben jij nog altijd een trouwe en oplettende kijker van GTST? Dan is zelfs jóu vast compleet ontgaan dat Victor Mids onlangs een gastrol in de soap had.

De illusionist verscheen in een scène in het fictieve café De Koning. En dat heeft niemand doorgehad – zelfs de cast niet. Met een reden.

Kunstwerk

Dat Victor Mids in het diepste geheim een gastrol in GTST had, werd zaterdagavond duidelijk tijdens zijn programma Mindf*ck. Hierin verscheen actrice Stephanie van Eer, die Jojo in de serie speelt. Victor verraste haar met een truc, waarbij ze moest raden wat voor kunstwerk er onder een afgeplakt doek zat. De soapie wist te vertellen dat er een clown met een frambozentaart en een spuit op het doek stond. En daar snapte ze zelfs ook helemaal niets van.

Maandenlang voor de gek gehouden

Maar Victor uiteraard wel. Sterker nog: hij had haar vóór die truc al maandenlang gemanipuleerd en geconditioneerd, om het uiteindelijk te kunnen raden. Hoe? Victor werkte samen met de makers van GTST, die verschillende triggers voor Jojo in de serie hebben verwerkt. Van de ringtone van haar telefoon tot en met codewoorden die in haar script werden verwerkt, allemaal op verzoek van Victor. Zo kreeg ze te maken met woorden als ‘spuit’, kwam er een frambozentaartje in een scène aan te pas en verscheen Victor zelfs zélf op de set. Zonder dat Stephanie en GTST-kijkers dat doorhadden.

Vermomd in De Koning

Victor stond vermomd als figurant met een nepneus en een plaksnor naast ‘Jojo’ in De Koning, bij de bar. Op zijn shirt prijkte een sip kijkende clown. Stephanie had van de regisseur de opdracht gekregen om naar dat shirt te kijken. En daardoor werd het beeld van die clown extra in haar geheugen geprint. Met resultaat, zo bleek dus tijdens de truc.

Wil je de verschijning van Victor Mids in GTST terugzien? Hij zat in aflevering 6079, die werd uitgezonden op donderdag 12 september. Je kunt Stephanies reactie hieronder zien:

Jette van der Meij (Laura in GTST) ontmoet backstage bij Libelle haar grootste fan:

