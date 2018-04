Victor Mids onthult wie er al die jaren in dat gorillapak zat in 'Mindf*ck'

Victor Mids deed gisteravond met ‘Mindf*ck’ 1,8 miljoen kijkers weer versteld staan. Dit keer niet alleen om zijn goocheltrucs…

Maar ook om de onthulling van zijn geheime assistent. Dat blijkt namelijk een oude bekende te zijn!

Hans Kazàn

Yep, degene die zich al die jaren in dat gorillapak verstopt, is Hans Kazàn! De 65-jarige goochelaar is de trouwe assistent van Victor, en hij zal hem vast ook wat fijne kneepjes van het vak geleerd hebben. “Pfff, Vic, dit blijft wel onder ons hè?”, zegt hij als hij zijn masker optilt.

Babynamen raden

De goocheltrucs van Victor zijn in deze slotaflevering ook weer het benoemen waard. Zo bestormt de illusionist de babybeurs, waar hij met moeders in spé in gesprek gaat. Hij begint met het geslacht van hun baby in de buik raden en had het steevast goed: “Dit wordt een meisje”, “Dit wordt een jongetje”, “Je hebt een volle blaas, maar dit wordt een jongetje, hè?”. Maar ja, vijftig procent kans dat je het goed hebt, geeft Victor toe. En dus maaktehij het een tandje moeilijker. Nu gaat hij ook nog eens de naam voor de baby raden. Van River tot en met Mick: de moeders weten niet wat ze hóren als Victor inderdaad de naam die ze in hun hoofd hebben raadt.

Chantal Janzen

Dan zijn onderonsje met Chantal Janzen. In een setting van een romantische date doet ‘ie wat goochel- en kaarttrucs, waar Chantal niks van snapt. “Rot op, ga weg”, “Ik vind je eng”, “Oooh Victor, dit is verschrikkelijk.” En als ‘ie aan het eind van de uitzending ook nog eens al haar dromen raadt, heeft ze het niet meer.

