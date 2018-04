1,8 miljoen kijkers zien Victor Mids voor het eerst de mist ingaan bij Mindf*ck

Met 1,8 miljoen kijkers was het (na het journaal) ’t op één na best bekeken programma van de zaterdagavond: Mindf*ck. En voor het eerst zag het publiek illusionist Victor Mids compleet de mist ingaan.

Stamelen deelnemers normaal gesproken alleen maar ‘hoe dan?!’ na elke truc, deze keer was Victor Mids bij een straatinterview even niet in z’n goochelaarsdoen.

Bucketlist

“Iedereen heeft wel een zogeheten bucketlist”, begon Victor Mids gisteravond zijn alweer vierde aflevering van het seizoen. “Een lijst van activiteiten die je nog graag wil doen in je leven.” In Utrecht probeerde hij dan ook de ultieme wens van voorbijgangers te raden. Dat ging natuurlijk extreem vaak goed. De helikoptervlucht van een meisje, het deltavliegen van een ander meisje en muziekvideo’s produceren van Serano, Victor raadde het moeiteloos.

Maar toen, toen kwam deze man:

(tekst loopt steeds door onder de foto’s)

“Dit is iets wat je niet vaker hebt gedaan he?” begon Victor zijn ondervraging.

“Jawel.”

“Het heeft met een hobby van jou te maken?”

“Ja.”

“Volgens mij ben jij een visser.”

“Nee.”

“Nee joh, vissen vind ik helemaal niet leuk.”

“Dat meen je?”

“Nee joh, vissen: ik vind er niks aan.”

“Heeft het met koken te maken?”

“Vind ik ook niet leuk.”

“Dat meen je niet!” Stilte. “Schoonzwemmen dan? IJshockey?”

En uiteindelijk moest Victor toegeven: “Ik geef het op.”



“Fietsen.”

“Fietsen..? Dat staat op je bucketlist?!”

“Nee, iets wat met fietsen te maken heeft,” kwam de aap uit de mouw. “Ik wil heel graag de Stelvio nog een keer fietsen, een hele hoge berg die in de giro zit.”

“Ohhhh je bent een wielrenner,” snapte Victor toen. “Tja”, zei hij sportief: “Ik kan het niet altijd goed hebben.”

“Goed zo jongen,” reageerde de man lief, en gaf hem een knuffel én twee duimen omhoog:

Hebben we eindelijk eens gezien dat Victor ook maar een mens is.

Terugkijken

In MINDF*CK combineert illusionist en arts Victor Mids zijn fascinatie voor wetenschap met illusies om te laten zien op wat voor manieren je hersenen voor de gek te houden zijn. Alle afleveringen zijn terug te kijken via de website van het programma.

Deze aflevering kon Victor het verder shaken in de cocktailbar, belandde hij in de gevangenis met politiewoordvoerder Ellie Lust én bespeelde hij de zwaartekracht.

Bron: AvroTros. Beeld: ANP

De best gelezen berichten van Libelle in je inbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!